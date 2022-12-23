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1 час назад

Источник: руководство УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Газета.Ruиещё 9

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против того, чтобы Российский футбольный союз (РФС) вышел из ее состава и перешел в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщает "Чемпионат.com". "УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации", — заявил источник портала. Сегодня, 23 декабря, исполком РФС обсудит возможный переход в AFC. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024. Осенью сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии. В сентябре россияне обыграли Киргизию (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Ранее экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал катастрофой возможный переход РФС в Азию.

Источник: руководство УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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