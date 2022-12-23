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1 час назад

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

Газета.Ruиещё 9

После завершения последнего матча 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (3:2) состоялась жеребьевка четвертьфинала турнира. За право сыграть в полуфинале Кубка Англии сразятся следующие пары: "Манчестер Юнайтед" — "Чарльтон";

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити";

"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон";

"Ньюкасл" — "Лестер". Поединки четвертьфинала турнира состоятся на неделе, которая начнется 9 января. Точные даты и время начала матчей будет определено позднее. Примечательно, что семь команд из восьми, которые вышли в четвертьфинал, играют в Английской премьер-лиге (АПЛ), и только одна - "Чарльтон" - играет в Первой лиге Англии.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча, которая состоялась на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)" в Манчестере, завершилась с результатом 3:2 в пользу "горожан". Счет в матче открыл "Манчестер Сити", когда на десятой минуте игры ворота соперников поразил Эрлинг Холанд. "Ливерпуль" ответил через десять минут точным ударом Фабиу Карвалью. Во втором тайме Рияд Марез на 47-й минуте вновь вывел "горожан" вперед, однако через минуту Мохамед Салах вновь сравнял счет.

Победный гол оформил Натан Аке на 58-й минуте встречи.

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