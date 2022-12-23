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1 час назад

Футболист «Зенита» отреагировал на скандал с выкрикиванием фашистских лозунгов

Lenta.ru

Футболист сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) отреагировал на скандал, связанный с выкрикиванием фашистских лозунгов.

Футболист «Зенита» отреагировал на скандал с выкрикиванием фашистских лозунгов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Защитник назвал критиков жалкими и завистливыми людьми, которые ненавидят все хорватское.

«В действительности они ненавидят себя. Не могу понять, как они продолжают работать в Хорватии?» — задался вопросом он.

22 декабря сербское издание Vecernje novosti сообщило, что Ловрен вместе с партнером по хорватской сборной Марцело Брозовичем демонстрировали приветствие фашистской националистической организации Усташи и выкрикивали их лозунг-приветствие «За дом — готовы!». Также они спели песню, которую называют гимном хорватских националистов.

Члены организации Усташи сотрудничали с нацистской Германией. В военные годы они уничтожили в концлагере Ясеновац неподалеку от Загреба десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ловрен в составе сборной Хорватии стал обладателем бронзовых наград. Он выступает за «Зенит» с 2020 года, дважды выиграв с командой чемпионат России.

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