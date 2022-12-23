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41 минуту назад

Вице-президент РФС: жду определённости от УЕФА по поводу России

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Вице-президент РФС Денис Соловьёв высказался на тему потенциального перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Вице-президент РФС: жду определённости от УЕФА по поводу России
Фото: BetassistBetassist

28 марта стали появляться слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если её исключат из Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Жду определённости от УЕФА по России. Дадут ли они чёткий ответ? Как только получим официальный ответ, нужно будет обратиться к Азии.

Если поймём, что покидаем УЕФА, нужно будет узнать, как зайдём в Азиатскую конфедерацию», — цитирует Соловьёва «РБ Спорт».

Напомним, сборную России и отечественные клубы отстранили от участия в любых соревнованиях под эгидой УЕФА на сезон-2022/2023. Ранее сообщалось, что вопрос перехода будет обсуждаться на заседании РФС.

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