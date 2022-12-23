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23 минуты назад

Французский форвард Мбаппе после ЧМ-2022 вновь стал самым дорогим футболистом на планете

Газета.Ruиещё 3

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов после чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Названы самые дорогие футболисты планеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В новом рейтинге форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе вновь стал самым дорогим футболистом на планете. Рыночная стоимость 24-летнего нападающего выросла со 160 млн евро до 180 млн евро.

22-летний форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд находился в статусе самого дорогого игрока планеты с 3 ноября по 23 декабря (170 млн евро).

Замыкает топ-3 атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость составляет 120 млн евро.

Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира — 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче. Южноамериканские футболисты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.

Всего на счету Мбаппе в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Футбол,Реал,
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