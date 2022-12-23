РФС озвучил итог заседания по переходу в Азиатскую конфедерацию

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) отложил принятие решения по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом в пятницу журналистам сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской .

"По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели, - сказал Каменской. - Будет еще одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант".

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. 27 ноября президент РФС Александр Дюков предложил исполкому рассмотреть вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.