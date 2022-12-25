Бушманов высказался о возможном переходе РФС в Азию

Тренер Евгений Бушманов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает «РБ Спорт».
«Непонятно, когда нас захотят снова видеть в Европе. Сейчас в футбол умеют играть везде, в том числе и Азии. Важно, что и сборная, и наши клубы будут получать международную практику», — сказал Бушманов.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о том, что Российский футбольный союз (РФС) может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.