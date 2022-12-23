Чемпион мира в составе Франции объявил о завершении игровой карьеры

«Футбол, я любил тебя. Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слёзы. Я исполнил детские и мужские мечты. Я переворачиваю эту страницу с трудом, но с гордостью.



Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии. Спасибо моим партнёрам, которые стали моими друзьями и братьями. Спасибо моим тренерам, а также моей семье», — написал Матюиди в одной из своих соцсетей.