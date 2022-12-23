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40 минут назад

Жуниор получил травму во время тренировочного матча

Евро-футбол.Ру

Бразильский полузащитник ПСВ Мауро Жуниор получил травму во время тренировочного матча в Испании. Об этом сообщает Voetbal International.

Жуниор получил травму во время тренировочного матча
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Игрок ПСВ Эйндховен получил травму плеча во время тренировки 22 декабря. Ожидается, что восстановление займёт некоторое время, в связи с чем он не сможет принимать участие в матчах и тренировках в общей группе.

Жуниор является чемпионом Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем юношеского чемпионата Южной Америки в составе национальной сборной Бразилии до 17 лет.

В данный момент ПСВ замыкает тройку лидеров чемпионата Нидерландов.

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