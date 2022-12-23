Бразильский полузащитник ПСВ Мауро Жуниор получил травму во время тренировочного матча в Испании. Об этом сообщает Voetbal International.

Игрок ПСВ Эйндховен получил травму плеча во время тренировки 22 декабря. Ожидается, что восстановление займёт некоторое время, в связи с чем он не сможет принимать участие в матчах и тренировках в общей группе.