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1 час назад

Экс-тренер "Химок" Юран резко ответил УЕФА на отстранение сборной России

Газета.Ru

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова передает «Чемпионат».

Юран резко ответил УЕФА на отстранение сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень», — сказал Юран.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

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