Юран резко ответил УЕФА на отстранение сборной России

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова передает «Чемпионат».
«Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень», — сказал Юран.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций.
Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.