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44 минуты назад

Президент МОК Бах обратился к Пеле: наши мысли с вами

Газета.Ruиещё 1

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле.

Президент МОК Бах обратился к Пеле: наши мысли с вами
Фото: Claus Bjorn Larsen/APClaus Bjorn Larsen/AP

"Пеле, наши мысли с вами. Желаю вам всего наилучшего от всего сердца", - написал Бах в соцсетях.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус. Напомним, Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Футболист выступал за бразильский "Сантос" и "Нью-Йорк Космос"

Ранее сообщалось, что здоровье трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле ухудшилось. Отмечается, что Пеле требуется более серьезный уход, который связан с дисфункцией сердца и почек.

Футбол,Томас Бах,
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