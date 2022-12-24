Президент МОК Бах обратился к Пеле: наши мысли с вами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле.

Фото: Claus Bjorn Larsen/AP Claus Bjorn Larsen/AP

"Пеле, наши мысли с вами. Желаю вам всего наилучшего от всего сердца", - написал Бах в соцсетях.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус. Напомним, Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Футболист выступал за бразильский "Сантос" и "Нью-Йорк Космос"