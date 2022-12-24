Экс-тренер сборной России по футболу Капелло: не ассоциирую Россию с азиатской страной

Экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно", - сказал Капелло.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций. Сейчас в РФС активно обсуждается возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.