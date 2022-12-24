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1 час назад

Экс-тренер сборной России по футболу Капелло: не ассоциирую Россию с азиатской страной

Газета.Ruиещё 2

Экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает Sport24.

Экс-тренер сборной России по футболу Капелло: не ассоциирую Россию с азиатской страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно", - сказал Капелло.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций. Сейчас в РФС активно обсуждается возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение по этому вопросу будет принято 27 декабря. Ранее бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

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