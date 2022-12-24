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1 час назад

Бояринцев высказался о поездке сборной России на ЧМ-2026

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о том, сможет ли сборная России выступить на чемпионате мира 2026 года.

Бояринцев высказался о поездке сборной России на ЧМ-2026
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложно дать однозначный ответ. Никто не знает, что будет через четыре года. Может быть, все поменяется и через два года мы на чемпионат Европы поедем. Трудно что то предсказать», - передает слова Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от официальных турниров на уровне сборных и клубов. В связи с этим в РФС обсуждается вопрос возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение по этому поводу будет принято во вторник, 27 декабря.

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