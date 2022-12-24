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27 минут назад

Братья Кокорины и Мамаев приехали на отдых в Дубай

Евро-футбол.Ру

Известные российские футболисты - нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев - проводят отпуск в Дубае (ОАЭ). Об этом стало известно после публикации их совместной фотографии в социальных сетях жены Павла – Надежды.

Братья Кокорины и Мамаев приехали на отдых в Дубай
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Стоит отметить, что вместе с игроками отдыхает Кирилл Кокорин, который является младшим братом Александра.

Осенью 2018 года эта компания попала в громкий скандал. Футболисты избили двух людей в центре Москвы, за что получили тюремное наказание.

В настоящий момент Кокорин выступает в чемпионате Кипра за клуб «Арис», а Мамаев находится в статусе свободного агента.

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