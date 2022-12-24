В Голландии считают, что Слуцкому и Дзюбе стоит оставить футбол и уйти в комики

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс высказался о продолжении карьеры безработных Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.
«Не понимаю, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. Знаю, что он отличный комик. Может, Леониду и его другу Артеме Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов.
Шутки-шутками, но уверен, что Слуцкий скоро найдет себе команду. В России он до сих пор остается востребованным специалистом», — передает слова журналиста Sport24.
В ноябре Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». Напомним, что 21 мая казанцы на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступили «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002. После 20 игр в Первой лиге казанцы идут на 3-м месте.
Также Слуцкий известен по работе в ЦСКА. Он трижды привел «армейцев» к победе в чемпионате России. Затем россиянин успел поработать в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».