Экс-генсек РФС сравнил переход в Азию с «коллективным харакири»

Российский футбол сделает себе «коллективное харакири» и превратится в «труп, который будет еще быстрее разлагаться», если РФС перейдет под эгиду Азиатской футбольной конференции.

Фото: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Об этом заявил экс-генсек Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев, сообщает «РБ Спорт».

«Если 27 декабря исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. Вполне себе азиатская штука. Тогда члены исполкома выступят в роли настоящих самураев и вскроют уже все органы российского футбола», - сказал Воробьев.

По его словам, история запомнит имена членов исполкома, а «российский футбол — и так труп, но еще не окоченевший».

«Такой переход — это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию. И там труп будет еще быстрее разлагаться», — заявил Воробьев.

Весной ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в подконтрольных им соревнованиях.

На заседании 27 декабря РФС намерен обсудить вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. В футбольном союзе отметили, что клубы Российской премьер-лиги поддерживают это решение.