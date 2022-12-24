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1 час назад

Экс-генсек РФС сравнил переход в Азию с «коллективным харакири»

Майк Габриелян

Российский футбол сделает себе «коллективное харакири» и превратится в «труп, который будет еще быстрее разлагаться», если РФС перейдет под эгиду Азиатской футбольной конференции.

Экс-генсек РФС сравнил переход в Азию с «коллективным харакири»
Фото: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Об этом заявил экс-генсек Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев, сообщает «РБ Спорт».

«Если 27 декабря исполком РФС примет решение о переходе в Азию, это будет такое коллективное харакири. Вполне себе азиатская штука. Тогда члены исполкома выступят в роли настоящих самураев и вскроют уже все органы российского футбола», - сказал Воробьев.

По его словам, история запомнит имена членов исполкома, а «российский футбол — и так труп, но еще не окоченевший».

«Такой переход — это транспортировка «Груза 200» из Европы в Азию. И там труп будет еще быстрее разлагаться», — заявил Воробьев.

Весной ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в подконтрольных им соревнованиях.

На заседании 27 декабря РФС намерен обсудить вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. В футбольном союзе отметили, что клубы Российской премьер-лиги поддерживают это решение.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что России пойдет на пользу переход в Азиатскую конференцию, где активно развивается футбол.

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