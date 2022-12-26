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1 час назад

Эмери рассказал, чего ждёт от Коутиньо

Евро-футбол.Руиещё 1

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался относительно перспектив полузащитника Филиппе Коутиньо в команде.

Эмери рассказал, чего ждет от Коутиньо
Фото: twitter.com/FCBarcelonatwitter.com/FCBarcelona

Ранее в прессе сообщалось, что рулевой бирмингемцев не рассчитывает на бразильца, поэтому тот может покинуть клуб уже в январе.

«Я ожидаю увидеть лучшую версию Коутиньо. Матч против «Ливерпуля» в понедельник будет для него особенным, поскольку этот клуб для него кое-что значит. Думаю, он попадёт в состав. Да, сейчас он не готов играть все 90 минут, но я с нетерпением жду, когда увижу его на поле. Качества Коутиньо могут очень нам помочь», – заявил Эмери.

Минувшим летом «Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 млн евро. В 12 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ 30-летний игрок не совершил ни одного результативного действия.

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