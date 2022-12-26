Эмери рассказал, чего ждет от Коутиньо

«Я ожидаю увидеть лучшую версию Коутиньо. Матч против «Ливерпуля» в понедельник будет для него особенным, поскольку этот клуб для него кое-что значит. Думаю, он попадёт в состав. Да, сейчас он не готов играть все 90 минут, но я с нетерпением жду, когда увижу его на поле. Качества Коутиньо могут очень нам помочь», – заявил Эмери.