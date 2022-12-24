Во Франции застрелили 22-летнего футболиста

Форвард выступающего в четвертом дивизионе Франции футбольного клуба «Обань» Адель Сантана Менди был застрелен в пригороде Марселя. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В СМИ сообщается, что футболист был убит в результате перестрелки. На месте преступления было найдено 27 гильз. Также сообщается, что футболист получил двойное ранение и скончался в больнице.

Фото: Nike Nike

«Он оставит большую пустоту и навсегда останется одним из нас. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — говорится в сообщении клуба.

22-летний Менди был воспитанником «Марселя». Футболист перешел в «Обань» прошлым летом. В текущем сезоне он принял участие в 11 встречах.