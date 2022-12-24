Левандовски: Месси станет обладателем "Золотого мяча" - 2023

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски выразил мнение, что форвард национальной команды Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» — 2023. Слова Левандовски передает Mundo Deportivo.
Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В 2022 году этот приз получил французский нападающий «Реала» Карим Бензема.
«У «Золотого мяча» уже есть новый владелец? Конечно. Может быть, есть еще один игрок, который играет за тот же клуб, но есть только один чемпионат мира, который решает, кто выиграет «Золотой мяч» в новом сезоне. Месси сейчас точно на высоте благодаря тому, чего он добился, что для него все это значит», — сказал Левандовски.
18 декабря Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи.
В финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Лионель Месси отметился дублем в заключительном матче.
В 2014 году он в составе сборной Аргентины стал серебряным призером ЧМ. В этом году он также привел команду к победе Финалиссиме, разгромив сборную Италии со счетом 3:0.
Ранее российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему на завершившемся чемпионате мира поддерживал Лионеля Месси.