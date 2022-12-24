Левандовски: Месси станет обладателем "Золотого мяча" - 2023

«У «Золотого мяча» уже есть новый владелец? Конечно. Может быть, есть еще один игрок, который играет за тот же клуб, но есть только один чемпионат мира, который решает, кто выиграет «Золотой мяч» в новом сезоне. Месси сейчас точно на высоте благодаря тому, чего он добился, что для него все это значит», — сказал Левандовски.