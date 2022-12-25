ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
48 минут назад

Тренер «Манчестер Юнайтед» выступил с обвинениями в адрес Роналду

Lenta.ruиещё 1

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Manchester Evening News.

Тренер «МЮ» выступил с обвинениями в адрес Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист заявил, что МЮ пытается строить новое будущее, и обвинил футболиста в том, что тот не хотел быть его частью.

«Это уже в прошлом. Идем дальше. Я не хочу тратить на это энергию», — выступил он.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, объявил о расторжении контракта с португальцем по взаимному согласию сторон. Перед этим нападающий обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает тен Хага.

Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду

До этого Роналду выступал за манкунианцев с 2003 по 2009-й. В составе команды он становился трехкратным победителем Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов. Еще четыре раза форвард побеждал в главном еврокубковом турнире с мадридским «Реалом».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители