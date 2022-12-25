Тренер «МЮ» выступил с обвинениями в адрес Роналду

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Manchester Evening News.

Специалист заявил, что МЮ пытается строить новое будущее, и обвинил футболиста в том, что тот не хотел быть его частью.

«Это уже в прошлом. Идем дальше. Я не хочу тратить на это энергию», — выступил он.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, объявил о расторжении контракта с португальцем по взаимному согласию сторон. Перед этим нападающий обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает тен Хага.