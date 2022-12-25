Малафеев сравнил сборную России на ЧМ-2018 с командой-сенсацией Катара-2022

Бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что Россия на чемпиона мира - 2018 играла лучше, чем команда Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Россия на домашнем чемпионате в 2018 году обыграла Испанию в 1/8 финала, а на следующей стадии уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти. Марокканцы также в 1/8 прошли Испанию, в 1/4 - Португалию, а в полуфинале уступили Франции.
"Вижу ли общие черты в игре Марокко со сборной России в 2018 году? Нет. Все-таки сборная России была лучше по качеству игры. Марокканцы играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. Ни один их футболист не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата", - цитирует экс-вратаря "Спорт-Экспресс".
Напомним, 18 декабря Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого они поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.
Ранее Вячеслав Малафеев прокомментировал игру и поведение вратаря национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса.