Малафеев сравнил сборную России на ЧМ-2018 с командой-сенсацией Катара-2022

Бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что Россия на чемпиона мира - 2018 играла лучше, чем команда Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Россия на домашнем чемпионате в 2018 году обыграла Испанию в 1/8 финала, а на следующей стадии уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти. Марокканцы также в 1/8 прошли Испанию, в 1/4 - Португалию, а в полуфинале уступили Франции.