ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
29 минут назад

Представлена сборная самых дорогих футболистов мира

Lenta.ru

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира. Данные доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Представлена сборная самых дорогих футболистов мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самым дорогим вратарем стал Тибо Куртуа из мадридского «Реала», чья стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Защита представлена игроком немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом (75 миллионов), Рубеном Диашом из английского «Манчестер Сити» (75 миллионов) и Маттейсом де Лигтом из мюнхенской «Баварии» (70 миллионов).

Дороже всего стоят полузащитники: Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (110 миллионов), Педри из «Барселоны» (100 миллионов), Винисиус Жуниор из «Реала» (120 миллионов), Фил Фоден из «Манчестер Сити» (110 миллионов) и Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (100 миллионов). Нападение представлено Килианом Мбаппе из ПСЖ (180) и Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» (170).

23 декабря Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов планеты. Стоимость футболиста увеличилась со 160 до 180 миллионов евро. 23-летний форвард стал самым подорожавшим после чемпионата мира-2022 игроком.

Футбол,Фил Фоден,Рубен Диаш,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители