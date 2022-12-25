Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии

Стали известны имена четырех кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу.
По информации GFFN, основным кандидатом на вакантный пост является бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
Также среди потенциальных наставников «пентакампеонов» фигурируют имена экс-тренеров «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино, а также бывший тренер «Ливерпуля» и «Эвертона» Рафаэль Бенитес.
Напомним, бразильцы в 1/4 финала уступили сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. По окончании турнира Тите покинул свой пост.
Победителем ЧМ стала команда Аргентины, в финальном матче обыгравшая Францию.
Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого они поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.
Ранее стало известно, кем впечатлились тренеры мадридского «Реала» после ЧМ-2022.