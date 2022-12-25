Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии

Также среди потенциальных наставников «пентакампеонов» фигурируют имена экс-тренеров «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино, а также бывший тренер «Ливерпуля» и «Эвертона» Рафаэль Бенитес .

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого они поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.