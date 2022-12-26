Названа причина, по которой РФС стоит остаться в УЕФА

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что организации нужно переходить в Азиатскую конференцию только если там сборной России дадут участвовать в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года.
«Градус обсуждений возможного перехода РФС очень высок. Но главное – есть ли у РФС или политиков договоренности с АФК и ФИФА, что нам дадут участвовать в отборе к ЧМ-2026, не будет ли коалиций стран Азии, которые не захотят с нами играть. Если договорились – надо уходить. Но если есть малейшие сомнения, что Россию примут – стоит остаться с УЕФА. Маловероятно, что это будет завтра, через год – возможно. Всем рулит политика», — передает слова Созина «Чемпионат».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию ЧМ в Катаре.
Уже в ближайший вторник, 27 декабря, РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию.