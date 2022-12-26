Названа причина, по которой РФС стоит остаться в УЕФА

«Градус обсуждений возможного перехода РФС очень высок. Но главное – есть ли у РФС или политиков договоренности с АФК и ФИФА, что нам дадут участвовать в отборе к ЧМ-2026, не будет ли коалиций стран Азии, которые не захотят с нами играть. Если договорились – надо уходить. Но если есть малейшие сомнения, что Россию примут – стоит остаться с УЕФА. Маловероятно, что это будет завтра, через год – возможно. Всем рулит политика», — передает слова Созина «Чемпионат».