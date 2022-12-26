"Нечто особенное": Полузащитник "Манчестер Юнайтед" удивился качеству Роналду

"Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных. Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановлением и так далее. Но только Криштиану Роналду это делал каждый день! Каждый божий день, без перерывов! Такая дисицплинированность - это нечто особенное" - приводит слова Погба Daily Mail.