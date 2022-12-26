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1 час назад

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба назвал Роналду "потрясающе дисциплинированным"

Газета.Ruиещё 2

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

"Нечто особенное": Полузащитник "Манчестер Юнайтед" удивился качеству Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных. Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановлением и так далее. Но только Криштиану Роналду это делал каждый день! Каждый божий день, без перерывов! Такая дисицплинированность - это нечто особенное" - приводит слова Погба Daily Mail.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных. Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями.

Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе. Стоит отметить, что игрок, появившийся вместо Роналду в стартовом составе, отметился хет-триком в матче 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи близок к переходу в петербургский "Зенит".

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