Бондарь: судья Лаос не пустил Украину на ЧМ из-за приказа

Защитник футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины Валерий Бондарь высказался о работе арбитра Матеу Лаоса в матче Украины с Уэльсом за право играть на ЧМ-2022. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмен считает, что судья помешал украинцам пройти в групповой этап мундиаля.
«Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счёт стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 180 градусов. И когда тебе в наушник говорят: "Не надо ставить, потому что это Украина", конечно, ты не имеешь права ставить», — сказал Бондарь.
Защитник также раскритиковал излишне «пафосное» поведение Лаоса и отметил, что в украинской сборной знают его с «не очень хорошей стороны». По его словам, арбитр сделает все для того, чтобы победила нужная команда.
Напомним, что матч между сборными Уэльса и Украины состоялся 5 июня этого года и завершился победой валлийцев со счетом 1:0.