Бондарь: судья Лаос не пустил Украину на ЧМ из-за приказа

«Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счёт стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 180 градусов. И когда тебе в наушник говорят: "Не надо ставить, потому что это Украина", конечно, ты не имеешь права ставить», — сказал Бондарь.