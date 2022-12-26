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1 час назад

«Не ставить пенальти, потому что это Украина»: Бондарь высказался о матче с Уэльсом

Никита Бородкин

Защитник футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины Валерий Бондарь высказался о работе арбитра Матеу Лаоса в матче Украины с Уэльсом за право играть на ЧМ-2022. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмен считает, что судья помешал украинцам пройти в групповой этап мундиаля.

Бондарь: судья Лаос не пустил Украину на ЧМ из-за приказа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счёт стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 180 градусов. И когда тебе в наушник говорят: "Не надо ставить, потому что это Украина", конечно, ты не имеешь права ставить», — сказал Бондарь.

Защитник также раскритиковал излишне «пафосное» поведение Лаоса и отметил, что в украинской сборной знают его с «не очень хорошей стороны». По его словам, арбитр сделает все для того, чтобы победила нужная команда.

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Напомним, что матч между сборными Уэльса и Украины состоялся 5 июня этого года и завершился победой валлийцев со счетом 1:0.

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