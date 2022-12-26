Умер экс-футболист "Зенита" Сергей Дмитриев

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Дмитриев умер в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Зенита".

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"Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста", - говорится в заявлении пресс-службы.

Дмитриев стал чемпионом СССР в составе "Зенита" в 1984 году, в заключительном туре против харьковского "Металлиста" нападающий оформил дубль, который позволил команде завоевать первое в истории чемпионство. В том же году вместе с "Зенитом" игрок вышел в финал кубка страны, в котором команда проиграла московскому "Динамо" (0:2 доп. вр.). Всего за петербургский клуб Дмитриев провел 173 матча, в которых забил 55 мячей и отдал три голевые передачи.

Кроме того, футболист выступал за московские ЦСКА и "Спартак", петербургское "Динамо", "Тюмень", смоленский "Кристалл" и "Светогорец". Также он защищал цвета испанского "Хереса", австрийского "Шталя", швейцарского "Санкт-Галлена", израильского "Хапоэля" из Ашкелона и германского "Бекума". Вместе с ЦСКА игрок стал победителем чемпионата СССР (1991) и кубка страны (1991), завоевал серебряные медали национального первенства (1990), в составе "Спартака" Дмитриев выиграл чемпионат России (1997). Форвард является единственным игроком, который смог стать победителем национального первенства, выступая за "Зенит", ЦСКА и "Спартак".