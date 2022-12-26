Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
55 минут назад

«Ждут ли нас в АФК»: Чернышев высказался о переходе РФС в Азию

Никита Бородкин

Главный тренер индийского футбольного клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышев прокомментировал информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Как сообщает «РБ Спорт», наставник отметил, что в этой организации не все страны дружественно настроены к России.

«Ждут ли нас в АФК»: Чернышев высказался о переходе РФС в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда? Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут», — заявил он.

Чернышев подчеркнул, что выступает за участие российских сборной и клубов в официальных международных матчах. Однако, при переходе из-за отсутствия однозначного ответа от Европы на фоне санкций, проблемы могут возникнуть и в азиатском футболе.

«Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, в РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно ФИФА нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей», — заключил тренер.

Напомним, что вопрос о переходе в АФК должен быть рассмотрен руководителями РФС в ближайшее время. Предположительно, окончательное решение объявят во вторник, 27 декабря.

Футбол,Андрей Чернышев,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители