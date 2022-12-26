«Ждут ли нас в АФК»: Чернышев высказался о переходе РФС в Азию

«Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, в РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно ФИФА нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей», — заключил тренер.