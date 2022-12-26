«Ждут ли нас в АФК»: Чернышев высказался о переходе РФС в Азию

Главный тренер индийского футбольного клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышев прокомментировал информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Как сообщает «РБ Спорт», наставник отметил, что в этой организации не все страны дружественно настроены к России.
«В РФС точно уверены, что Австралия, Япония и, например, Южная Корея захотят с нами играть? А если они откажутся, что будет тогда? Я не видел новостей, чтобы в АФК конкретно заявляли, что все их страны-участники нас там ждут», — заявил он.
Чернышев подчеркнул, что выступает за участие российских сборной и клубов в официальных международных матчах. Однако, при переходе из-за отсутствия однозначного ответа от Европы на фоне санкций, проблемы могут возникнуть и в азиатском футболе.
«Для начала нужно спросить у руководства РФС, ждут ли нас в АФК. Может быть, в РФС провели консультации с представителями АФК и заручились конкретной поддержкой там, но нам официально об этом не говорят. Но ведь эта конфедерация тоже находится под эгидой ФИФА, а именно ФИФА нас не допустила к отборочным матчам ЧМ с Польшей», — заключил тренер.
Напомним, что вопрос о переходе в АФК должен быть рассмотрен руководителями РФС в ближайшее время. Предположительно, окончательное решение объявят во вторник, 27 декабря.