Умер экс-игрок "Зенита" Дмитриев

Сегодня на 59-м году жизни скончался бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и сборной СССР Сергей Дмитриев. Об этом с соцсетях сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: ФК "Зенит" ФК "Зенит"

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — говорится в сообщении.

Дмитриев начинал свою карьеру в «Динамо» из Ленинграда, но уже через год стал игроком «Зенита». В общей сложности он выступал за клуб на протяжении восьми лет. В его активе более 150 матчей и более 50 забитых мячей. В составе команды он становился чемпионом СССР в 1984 году.

Дмитриев также известен по выступлениям за московский ЦСКА. В 1991 он смог второй раз стать чемпионом страны. В том же году в составе «армейцев» нападающий стал обладателем Кубка СССР.

В 1997 году Дмитриев третий раз поднял над своей головой Кубок чемпиона России, на этот раз в составе московского «Спартака».

На его счету шесть матчей за сборную СССР и один забитый мяч.