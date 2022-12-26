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27 минут назад

Игорь Смольников разорвал контракт с «Торпедо»

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Защитник Игорь Смольников разорвал контракт с «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Защитник «Торпедо» разорвал контракт с клубом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

34-летний российский защитник перешёл в московскую команду в июле 2022 года из тульского «Арсенала» на правах свободного агента. Смольников сыграл за автозаводцев 16 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Футболист также сыграл за «Торпедо» пять матчей в Кубке России.

Помимо «Торпедо» и «Арсенала», Смольников за свою карьеру выступал за «Локомотив», «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Защитник является трёхкратным чемпионом России (2015, 2019 и 2020), он дважды выигрывал Кубок (2016 и 2020) и Суперкубок (2015 и 2016) страны.

Футбол,Игорь Смольников,Торпедо,Зенит,
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