Пике запускает медийную лигу в Испании с клубами Касильяса и Агуэро

В Испании готовится к запуску медийная футбольная лига.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Основателями проекта, получившего название Kings League, являются бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике и популярный испанский инфлюэнсер Ибаи Льянос.

В турнире примут участие 12 команд, матчи будут проходить в формате 7 на 7.

Президентами клубов станут популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

Создатели Kings League планируют добавить к традиционным футбольным правилам некоторые элементы из других видов спорта, например, драфт.

В каждой команде будет по 12 футболистов, 10 из которых будут выбраны на драфте 27 декабря. 11-й игрок будет выбран президентами клубов на весь сезон, а 12-й будет регулярно меняться.

Ожидается, что на турнире сыграют в числе прочих Чичарито, Рубен де ла Ред, Рауль Тамудо и другие известные футболисты.