Источник: РФС принял решение отправить письмо о выходе из УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) принял решение отправить в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо о намерении выйти из состава организации, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его информации, 27 декабря исполком РФС утвердит эту инициативу на очередном заседании, и письмо будет направлено в УЕФА еще до конца 2022 года.

При этом, оно не означает гарантированного выхода России из состава УЕФА и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию. Отправка письма о намерении является необходимой юридической процедурой, а обсуждения вопроса, в том числе и с УЕФА, будут продолжены.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

Ожидается, что 27 декабря РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию.