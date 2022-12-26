Источник: РФС принял решение отправить письмо о выходе из УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) принял решение отправить в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо о намерении выйти из состава организации, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По его информации, 27 декабря исполком РФС утвердит эту инициативу на очередном заседании, и письмо будет направлено в УЕФА еще до конца 2022 года.
При этом, оно не означает гарантированного выхода России из состава УЕФА и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию. Отправка письма о намерении является необходимой юридической процедурой, а обсуждения вопроса, в том числе и с УЕФА, будут продолжены.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.
Ожидается, что 27 декабря РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию.
Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил бредовость требований Украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить фигуристку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU).