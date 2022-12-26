РФС запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов, сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что данная мера носит обеспечительный характер в связи с задолженностями клуба перед аккредитованными посредниками РФС.
В отношении команды вынесено решение о взыскании задолженности перед агентами Ацамазом Такоевым и Дмитрием Агеевым. РФС обязала «Рубин» выплатить указанные долги в полном объеме, а также заплатить штраф, назначенный за задержку выплаты Агееву.
В случае выполнения обязательств палата по разрешению споров РФС может снять запрет с казанского клуба.
Ранее сообщалось, что «Рубин» с 2023 года вернётся под управление Республики Татарстан.