РФС запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов, сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что данная мера носит обеспечительный характер в связи с задолженностями клуба перед аккредитованными посредниками РФС.

В отношении команды вынесено решение о взыскании задолженности перед агентами Ацамазом Такоевым и Дмитрием Агеевым. РФС обязала «Рубин» выплатить указанные долги в полном объеме, а также заплатить штраф, назначенный за задержку выплаты Агееву.

В случае выполнения обязательств палата по разрешению споров РФС может снять запрет с казанского клуба.