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27 минут назад

Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м

Sports.ru

IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории международных матчей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.

Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте – Лионель Месси (235), на третьем – Роберт Левандовски (178).

Весь список выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов

2. Лионель Месси (Аргентина) – 235

3. Роберт Левандовски (Польша) – 178

4. Герд Мюллер (Германия) – 137

5. Неймар (Бразилия) – 136

6. Карим Бензема (Франция) – 128

7. Рауль (Испания) – 123

8. Али Даеи (Иран) – 122

9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122

10. Луис Суарес (Уругвай) – 121

11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119

12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117

13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115

14. Андрей Шевченко (Украина) – 115

15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113

16. Роналдо (Бразилия) – 112

17. Тьерри Анри (Франция) – 110

18. Ромарио (Бразилия) – 109

19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108

20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105

21. Сунил Чхетри (Индия) – 104

22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104

23. Пеле (Бразилия) – 103

24. Мирослав Клозе (Германия) – 102

25. Мохамед Салах (Египет) – 101

26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100

27. Эйсебио (Португалия) – 100.

Футбол,Ференц Пушкаш,Герд Мюллер,Мирослав Клозе,Али Даеи,Эдин Джеко,Луис Суарес,Мохамед Салах,Карим Бензема,Роберт Левандовски,Тьерри Анри,Андрей Шевченко,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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