Источник: Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины

По его информации, новым наставником национальной команды станет Сергей Ребров, который уже обговорил с федерацией все детали своего контракта. Если до марта он уйдет из клуба из ОАЭ «Аль-Айн», незамедлительно приступит к работе со сборной. Если останется в Эмиратах до конца контракта в июне, первые сборы проведет его тренерский штаб.