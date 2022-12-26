Источник: Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым, сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.
По его информации, новым наставником национальной команды станет Сергей Ребров, который уже обговорил с федерацией все детали своего контракта. Если до марта он уйдет из клуба из ОАЭ «Аль-Айн», незамедлительно приступит к работе со сборной. Если останется в Эмиратах до конца контракта в июне, первые сборы проведет его тренерский штаб.
Под руководством Петракова сборная Украины не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре. В первом стыковом матче украинцы переиграли сборную Шотландии со счетом 2:0. Во второй игре подопечные Александра Петракова уступили Уэльсу (0:1) и не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира.