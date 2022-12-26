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33 минуты назад

Лам считает Беллингема лучшим игроком в Бундеслиге

Евро-футбол.Ру

Бывший лидер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам назвал лучшего игрока Бундеслиги в 2022 году.

Лам назвал лучшего игрока в Бундеслиге
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я бы назвал Джуда Беллингема, парень продолжает развиваться и самосовершенствоваться», - цитирует Лама пресс-служба лиги.

Как добавил бывший футболист, Беллингем не только был хорош в чемпионате Германии, но и проявил себя в дортмундской «Боруссии». Сейчас его можно назвать лидером «шмелей», считает Лам.

Помимо Беллингема, Лам отметил игрока атаки его любимой «Баварии» - Джамала Мусиалу.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Джуда Беллингема 22 матча за свой клуб и девять голов во всех турнирах, а ещё он отдал три ассиста.

Футбол,Филипп Лам,
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