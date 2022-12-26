Лам назвал лучшего игрока в Бундеслиге

Бывший лидер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам назвал лучшего игрока Бундеслиги в 2022 году.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Я бы назвал Джуда Беллингема, парень продолжает развиваться и самосовершенствоваться», - цитирует Лама пресс-служба лиги.

Как добавил бывший футболист, Беллингем не только был хорош в чемпионате Германии, но и проявил себя в дортмундской «Боруссии». Сейчас его можно назвать лидером «шмелей», считает Лам.

Помимо Беллингема, Лам отметил игрока атаки его любимой «Баварии» - Джамала Мусиалу.