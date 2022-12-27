Карасев объяснил решение не судить матчи в форме с эмблемой ФИФА

— Все произошло спонтанно — судьям не удалось договориться, как действовать, — говорит Карасев. — Мне кажется, судить с прошлогодней эмблемой ФИФА не совсем правильно. Мы действующие судьи ФИФА, утверждены на 2022 год, эмблем у нас нет… Я ассистентам Игорю Демешко и Максиму Гаврилину, также арбитрам ФИФА, сказал, что надеваем эмблему РФС и ждем эмблему ФИФА на 2022 год.