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59 минут назад

Арбитр Карасев объяснил решение не судить матчи в форме с эмблемой ФИФА в начале года

Матч ТВ

Арбитр ФИФА Сергей Карасев сообщил «РБ Спорт», что судил часть матчей в 2022 году с эмблемой РФС, а не ФИФА, потому что новые эмблемы международной федерации на тот момент не поступили.

Карасев объяснил решение не судить матчи в форме с эмблемой ФИФА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В начале года Карасев выходил на матчи с эмблемой РФС, хотя является рефери ФИФА. При этом другие российские арбитры ФИФА выходили на матчи с эмблемой этой организации образца 2021 года.

— Все произошло спонтанно — судьям не удалось договориться, как действовать, — говорит Карасев. — Мне кажется, судить с прошлогодней эмблемой ФИФА не совсем правильно. Мы действующие судьи ФИФА, утверждены на 2022 год, эмблем у нас нет… Я ассистентам Игорю Демешко и Максиму Гаврилину, также арбитрам ФИФА, сказал, что надеваем эмблему РФС и ждем эмблему ФИФА на 2022 год.

— То есть подоплеки в отказе от эмблемы ФИФА не было?

— Нет, подоплеки искать не надо, мол ФИФА не назначала нас на международные матчи и мы перестали выходить с эмблемами Международной федерации футбола. После того, как эмблемы нами были получены, мы продолжили судить с ними.

Футбол,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Сергей Карасев,РФС,
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