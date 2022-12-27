РФС перенес голосование по вопросу о переходе в Азию

Российский футбольный союз принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом во вторник ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Рассмотрение вопроса о переходе в AFC было анонсировано президентом РФС Александром Дюковым 27 ноября. 23 декабря этот вопрос был обсужден на заседании исполкома союза, но принятие решения было отложено до 27 декабря.

"РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] и переходу в AFC, - говорится в сообщении. - Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в AFC. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года".