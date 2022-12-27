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44 минуты назад

РФС перенес голосование по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

ТАССиещё 8

Российский футбольный союз принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом во вторник ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС перенес голосование по вопросу о переходе в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассмотрение вопроса о переходе в AFC было анонсировано президентом РФС Александром Дюковым 27 ноября. 23 декабря этот вопрос был обсужден на заседании исполкома союза, но принятие решения было отложено до 27 декабря.

"РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] и переходу в AFC, - говорится в сообщении. - Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в AFC. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года".

Непомнящий назвал два минуса от перехода РФС в Азию

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года в Германии.

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