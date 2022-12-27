Источник: «Манчестер Юнайтед» не будет подписывать зимой новых футболистов

« Манчестер Юнайтед » не станет подписывать новых игроков в январе. Об этом сообщает журналист Саймон Джонс .

По информации источника, манкунианцы будут рассматривать только варианты с арендами, так как нынешние владельцы клуба собираются продать его в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» находятся в поиске нового нападающего и проявляют интерес к игроку «Наполи» Виктору Осимхену.