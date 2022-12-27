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46 минут назад

Мойес повторил антирекорд английской Премьер-лиги

Евро-футбол.Ру

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм». Подопечным шотландского специалиста Дэвида Мойеса удалось выйти вперед в первом тайме, но во второй половине встречи все пошло прахом - за короткое время «Арсенал» забил три мяча и уничтожил сопротивление.

Мойес повторил антирекорд английской Премьер-лиги
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как оказалось, для наставника «Вест Хэма» это было уже пятнадцатое поражение против «Арсенала» в гостевом матче, что стало повторением антирекорда АПЛ, который Мойес теперь делит с Джейми Реднаппом (пятнадцать гостевых поражений в противостоянии с «Манчестер Юнайтед»).

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