Член исполкома РФС: «Не знаю, с чем связан перенос голосования»

Президент футбольного союза «Поволжье» Владимир Афанасьев, который является членом исполкома РФС, высказался относительно переноса заседания по вопросу перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», - передает слова Афанасьева Sport24.

Изначально заседание должно было состояться во вторник, 27 декабря. По данным СМИ, исполком соберется до конца текущего года.