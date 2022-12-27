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33 минуты назад

Член исполкома РФС: «Не знаю, с чем связан перенос голосования»

Евро-футбол.Ру

Президент футбольного союза «Поволжье» Владимир Афанасьев, который является членом исполкома РФС, высказался относительно переноса заседания по вопросу перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Член исполкома РФС: «Не знаю, с чем связан перенос голосования»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», - передает слова Афанасьева Sport24.

Изначально заседание должно было состояться во вторник, 27 декабря. По данным СМИ, исполком соберется до конца текущего года.

Напомним, что решением ФИФА и УЕФА Россия отстранена от участия в официальных турнирах на уровне клубов и национальных сборных.

Футбол,Владимир Афанасьев,РФС,УЕФА,
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