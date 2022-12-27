Месси стал почетным гражданином Фунеса. Лео с семьей строят там резиденцию

Ранее стало известно, что Месси с женой Антонеллой Рокуццо приобрели несколько земельных участков в Фунесе за 4 миллиона долларов, чтобы построить резиденцию под названием La Fortaleza («крепость, твердыня» – исп.).

Ожидается, что La Fortaleza будет основным местом жизни Месси после завершения игровой карьеры. Рядом с домом расположены поле для гольфа, бассейн и большой сад. В самой резиденции будет личный кинотеатр, полностью оснащенный тренажерный зал и гровая комната для детей. Под домом построен подземный гараж.