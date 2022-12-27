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37 минут назад

Месси стал почетным гражданином Фунеса. Лео с семьей строят там резиденцию

Sports.ru

Лионель Месси стал почетным гражданином города Фунес.

Месси стал почетным гражданином Фунеса. Лео с семьей строят там резиденцию
Фото: Sports.ruSports.ru

Город находится неподалеку от Росарио, родного города нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что Месси с женой Антонеллой Рокуццо приобрели несколько земельных участков в Фунесе за 4 миллиона долларов, чтобы построить резиденцию под названием La Fortaleza («крепость, твердыня» – исп.).

Ожидается, что La Fortaleza будет основным местом жизни Месси после завершения игровой карьеры. Рядом с домом расположены поле для гольфа, бассейн и большой сад. В самой резиденции будет личный кинотеатр, полностью оснащенный тренажерный зал и гровая комната для детей. Под домом построен подземный гараж.

Футбол,Антонелла Рокуццо,Лионель Месси,
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