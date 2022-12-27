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1 час назад

​Раскрыта потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии

Евро-футбол.Руиещё 1

Криштиану Роналду в обозримом будущем может стать футболистом клуба «Аль-Наср». В прессе проскакивала информация о том, что в Саудовской Аравии португалец будет зарабатывать невероятные 200 миллионов евро в год. Впрочем, если верить CBS, оклад Роналду в «Аль-Насре» будет более скромным. Речь идёт о 70 миллионах евро в год.

​Раскрыта потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее президент «Аль-Насра» заявил, что в прессе появляется много неправдивой информации насчёт Криштиану Роналду.

Роналду получил роскошный подарок на Рождество

Последним клубом Криштиану Роналду был «Манчестер Юнайтед». Звёздный португалец покинул стан «красных дьяволов» в ноябре. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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