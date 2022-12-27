​Раскрыта потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду в обозримом будущем может стать футболистом клуба «Аль-Наср». В прессе проскакивала информация о том, что в Саудовской Аравии португалец будет зарабатывать невероятные 200 миллионов евро в год. Впрочем, если верить CBS, оклад Роналду в «Аль-Насре» будет более скромным. Речь идёт о 70 миллионах евро в год.