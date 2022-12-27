Экс-тренер "Локомотива" Семин рассказал о своем разговоре с Роналду

«Я вышел на футбольное поле. Криштиану общался, я его поприветствовал, и мы перекинулись парой слов. Криштиану тогда сказал: «Тренер, вы очень много в обороне играете…». А я ответил: «Вы нам не давали из обороны выйти».



Но мы достойно играли, не зря после этого матча, Алексея Миранчука пригласили играть в Италию», — рассказал Семин в новом выпуске документального сериала «Здесь был Палыч» на PREMIER.