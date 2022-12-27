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1 час назад

Экс-тренер "Локомотива" Семин рассказал о своем разговоре с Роналду

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил о своем разговоре с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Экс-тренер "Локомотива" Семин рассказал о своем разговоре с Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист встретился с форвардом в октябре 2019 года, когда «Локомотив» играл с туринским «Ювентусом», за который тогда выступал Роналду, в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 2:1.

«Я вышел на футбольное поле. Криштиану общался, я его поприветствовал, и мы перекинулись парой слов. Криштиану тогда сказал: «Тренер, вы очень много в обороне играете…». А я ответил: «Вы нам не давали из обороны выйти».

Но мы достойно играли, не зря после этого матча, Алексея Миранчука пригласили играть в Италию», — рассказал Семин в новом выпуске документального сериала «Здесь был Палыч» на PREMIER.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 по 2020 год. До этого он еще три раза возглавлял «железнодорожников».

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