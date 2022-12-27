Президент «Оренбурга» рассказал о своем отношении к переходу РФС в Азию

— Мы находимся в сложной ситуации. У нас был разговор с руководством лиги. Я сказал, что это сложный вопрос, он должен решаться не в этой плоскости. Но наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведет. Поэтому будет Азия — хорошо. Так что можно руководствоваться нашей позицией, что мы не против перехода.