Президент «Оренбурга» рассказал о своем отношении к переходу РФС в Азию

«Оренбург» поддерживает идею перехода РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АFC), заявил «РБ Спорт» президент клуба Василий Еремякин.
До конца года РФС должен принять решение по возможной смене конфедерации — с УЕФА на АFC. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что большинство клубов МИР РПЛ поддержали эту идею.
— Мы поддержали данную идею, — отметил Еремякин.
— Мы находимся в сложной ситуации. У нас был разговор с руководством лиги. Я сказал, что это сложный вопрос, он должен решаться не в этой плоскости. Но наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведет. Поэтому будет Азия — хорошо. Так что можно руководствоваться нашей позицией, что мы не против перехода.
— Не возникнет проблем с легионерами из за того, что у клубов будут не еврокубки, а азиатские кубки?
— Проблемы возникают каждый день. Будем решать.