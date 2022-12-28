Аршавин рассказал, почему в «Зените» приняли решение расстаться с Зыряновым

— На мой взгляд, расстались очень достойно и профессионально, — сказал Аршавин «Матч ТВ». — Точно без конфликта, с Костей и после ухода нормально общались.



В недрах клуба было принято решение: в «Зените М» и «Зените 2» должны работать тренеры из академии. Дело было зимой, Косте озвучил это в марте. Он говорит, что после победы. Возможно, так и было. Что лишний раз доказывает: дело вообще не в результатах.

Зырянов — самостоятельный тренер, которому не скажешь запросто: должен тренировать так то и так то. Но для чего тогда нужен именно Зырянов, если это может быть Иванов, Петров или Сидоров?