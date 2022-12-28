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1 час назад

Аршавин рассказал, почему в «Зените» было принято решение расстаться с Зыряновым

Матч ТВиещё 1

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ» о причинах ухода из клуба советника по молодежному футболу Константина Зырянова.

Аршавин рассказал, почему в «Зените» приняли решение расстаться с Зыряновым
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Зырянов большую часть карьеры игрока провел в петербургском «Зените», с которым трижды стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Кубка УЕФА. Впоследствии он работал в аппарате генерального директора «Зенита» советником по молодежному футболу, а в начале октября стал тренером «Черноморца», выступающего во Второй лиге.

— Константин Зырянов сказал в интервью коллегам Кружкову и Голышаку, что ушел из «Зенита» из за самостоятельности и отстаивания своей точки зрения. Была тут конфликтная подоплека?

— На мой взгляд, расстались очень достойно и профессионально, — сказал Аршавин «Матч ТВ». — Точно без конфликта, с Костей и после ухода нормально общались.

В недрах клуба было принято решение: в «Зените М» и «Зените 2» должны работать тренеры из академии. Дело было зимой, Косте озвучил это в марте. Он говорит, что после победы. Возможно, так и было. Что лишний раз доказывает: дело вообще не в результатах.
Зырянов — самостоятельный тренер, которому не скажешь запросто: должен тренировать так то и так то. Но для чего тогда нужен именно Зырянов, если это может быть Иванов, Петров или Сидоров?

Аршавин играл за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–15 годах. После окончания игровой карьеры он вернулся в «Зенит», где получил должность советника генерального директора по молодежному футболу. 2 августа 2020 года он был утвержден в должности директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года Аршавин — заместитель генерального директора по спортивному развитию.

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