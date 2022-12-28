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55 минут назад

Аршавин: «Обидно, что академия «Зенита» потеряла ряд тренеров. Некоторых хотелось вернуть, но не удалось»

Матч ТВ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ» о том, чего ему не удалось добиться на своем посту.

Аршавин: «Обидно, что академия «Зенита» потеряла ряд тренеров»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Аршавин играл за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–15 годах. После окончания игровой карьеры Андрей вернулся в клуб, где получил должность советника генерального директора по молодежному футболу. 2 августа 2020 года он был утвержден в должности директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года — заместитель генерального директора по спортивному развитию.

— Главное, чего не удалось добиться за время вашего руководства молодежным сектором клуба?

— Обидно, что академия потеряла ряд тренеров. Некоторых хотелось вернуть, но не удалось. Люди теперь не в нашей системе.

— Сами ушли или кто то переманил?

— Не захотели остаться. Может, даже работать со мной, к сожалению.

— Сколько получают тренеры академии?

— Выше средних зарплат по Санкт Петербургу, скажем так.

— И.о. главного тренера «Зенита 2» после ухода Владислава Радимова — Дмитрий Давыдов. Останется на следующий год?

— По документам Давыдов, реально командой руководит Андрей Почепцов. Есть для этого формальные причины. После Нового года все так и останется.

После 16 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице ЮФЛ 1 (игроки до 19 лет) и второе в турнирной таблице ЮФЛ 2 (игроки до 18 лет).

Футбол,Дмитрий Давыдов,Андрей Аршавин,Владислав Радимов,Зенит,
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