Аршавин: «Обидно, что академия «Зенита» потеряла ряд тренеров»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ» о том, чего ему не удалось добиться на своем посту.

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Аршавин играл за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–15 годах. После окончания игровой карьеры Андрей вернулся в клуб, где получил должность советника генерального директора по молодежному футболу. 2 августа 2020 года он был утвержден в должности директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года — заместитель генерального директора по спортивному развитию.

— Главное, чего не удалось добиться за время вашего руководства молодежным сектором клуба?

— Обидно, что академия потеряла ряд тренеров. Некоторых хотелось вернуть, но не удалось. Люди теперь не в нашей системе.

— Сами ушли или кто то переманил?

— Не захотели остаться. Может, даже работать со мной, к сожалению.

— Сколько получают тренеры академии?

— Выше средних зарплат по Санкт Петербургу, скажем так.

— И.о. главного тренера «Зенита 2» после ухода Владислава Радимова — Дмитрий Давыдов. Останется на следующий год?

— По документам Давыдов, реально командой руководит Андрей Почепцов. Есть для этого формальные причины. После Нового года все так и останется.