Почему Пеле – король футбола

В последние годы много споров о том, кто лучший футболист в истории. Кандидатов немало, но всё же королём остаётся Пеле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о великом бразильце.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Эдсон Арантис ду Насименту, известный всем как Пеле, стал чудом для мира в 1958 году. Тогда не было Интернета, и на чемпионаты мира могли приезжать футболисты, которые не были широко известны. Таковым и был 17-летний Пеле. Он дебютировал в большом футболе, когда ему не было и 16, после чего быстро попал в сборную.

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Чемпионат мира-1958 стал звёздным часом юного Пеле. Причём именно плей-офф турнира, ведь в группе он не отличился ни разу. Зато в четвертьфинале гол Пеле принёс победу над Уэльсом 1:0, затем был хет-трик в полуфинале с французами (5:2) и дубль в финале со шведами (5:2). За всю историю чемпионатов мира не было более впечатляющего выступления от 17-летнего юноши. Пеле восхитил мир своей игрой, и его имя запомнили все.

Спустя четыре года бразильцы защитили титул чемпионов мира, правда, Пеле из-за травмы там себя не показал, зато уже в октябре напомнил о себе. «Сантос», который до Пеле не был грандом, выиграл Кубок Либертадорес и в матчах за Межконтинентальный кубок встречался с «Бенфикой» Эйсебио. Пеле оформил дубль в первом матче в Бразилии и хет-трик в ответном в Португалии, принеся своему клубу трофей. Через год «Сантос» вновь играл в матчах за Межконтинентальный кубок – на этот раз с «Миланом». Команды обменялись победами 4:2, а Пеле в каждой игре отметился дублем. В переигровке «Сантос» в итоге выиграл.

В 1966-м на чемпионате мира Пеле вновь из-за травмы не блеснул, зато потом был мундиаль-1970. Та сборная Бразилии считается едва ли не сильнейшей за всю историю, а Пеле тогда стал первым и до сих пор единственным трёхкратным чемпионом мира. Он же стал лучшим игроком турнира, забив в том числе в финале.

Пеле за свою карьеру забил более 1000 голов, как-то в одном матче он отличился 8 раз! Есть ещё много рекордов и показателей, которых добился бразилец. Ни в коем случае не хочется принижать заслуги Пеле, но за счёт этих цифр он окружён ореолом волшебства. Его мало кто видел в игре, и уж точно никто не следил за всей его карьерой, как это происходит в современном футболе.

Пеле при всём своём футбольном величии сумел его хорошо коммерциализировать. У него было несколько своих бизнесов, например, в России был кофе его имени. Пеле писал автобиографии, сочинял музыку, играл в кино. Неудивительно, что он завершал карьеру в США, где в 70-х была первая попытка сделать футбол столь же популярным, как шоу.