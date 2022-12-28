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1 час назад

«Показуха — не моё». Газинский объяснил, почему публично не поддержал Мамаева и Кокорина

Чемпионат.com

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал, почему не поддержал экс-игроков национальной команды Павла Мамаева и Александра Кокорина публично.

Газинский объяснил, почему публично не поддержал Мамаева и Кокорина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как узнал о ситуации с Кокориным и Мамаевым? Я в тот вечер после матча в Питере ехал с ними в одном поезде. На следующий день я был в расположении сборной. Утром была пробежка, и кто-то из ребят сказал, мол, что-то произошло. Никто не мог подумать, что всё окажется настолько серьёзно. Подрались с кем-то, да и всё. Не было желания публично поддержать Мамаева? Мне лично в клубе никто не запрещал. Нужно было написать в соцсетях пост? Во-первых, я не настолько публичный, чтобы миллионы моих подписчиков читали. Второе – а что поменяется после этой публикации? Показуха – не моё», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Напомним, осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.

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