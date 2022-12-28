Газинский объяснил, почему публично не поддержал Мамаева и Кокорина

«Как узнал о ситуации с Кокориным и Мамаевым? Я в тот вечер после матча в Питере ехал с ними в одном поезде. На следующий день я был в расположении сборной. Утром была пробежка, и кто-то из ребят сказал, мол, что-то произошло. Никто не мог подумать, что всё окажется настолько серьёзно. Подрались с кем-то, да и всё. Не было желания публично поддержать Мамаева? Мне лично в клубе никто не запрещал. Нужно было написать в соцсетях пост? Во-первых, я не настолько публичный, чтобы миллионы моих подписчиков читали. Второе – а что поменяется после этой публикации? Показуха – не моё», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.