Мориясу продлил контракт со сборной Японии по футболу после ЧМ

Контракт с 54 летним специалистом продлен до 2026 года.Мориясу возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством японцы преодолели групповой этап на чемпионате мира 2022 в Катаре, обыграв команды Германии и Испании. В 1/8 финала турнира азиатская сборная уступила в серии пенальти хорватам.