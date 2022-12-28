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30 минут назад

Мориясу продлил контракт со сборной Японии по футболу до 2026 года

Матч ТВ

Хадзимэ Мориясу сохранил пост главного тренера сборной Японии по футболу, сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

Мориясу продлил контракт со сборной Японии по футболу после ЧМ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Контракт с 54 летним специалистом продлен до 2026 года.Мориясу возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством японцы преодолели групповой этап на чемпионате мира 2022 в Катаре, обыграв команды Германии и Испании. В 1/8 финала турнира азиатская сборная уступила в серии пенальти хорватам.

Мориясу — первый тренер в истории сборной Японии, оставшийся во главе команды после чемпионата мира.

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